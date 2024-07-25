ГУР узнало, кто из россиян обстреливает "Искандерами" Харьковскую и Сумскую области

Оперативники и аналитики Главного управления разведки Министерства обороны Украины идентифицировали 30 человек командного состава 112-й ракетной бригады в/ч 03333 1 танковой армии Московского военного округа ВС РФ, которые непосредственно причастны к ракетным обстрелам Сумщины и Харьковщины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ.

Речь идет о применении россиянами оперативно-тактических комплексов "Искандер" против украинских гражданских.

ОТРК "Искандер" наносит удары баллистическими и крылатыми ракетами на дальность более 500 км.

Этим оружием россияне, в частности, атакуют Сумскую и Харьковскую области Украины. Например, 24 июля 2024 года ракета "Искандер-М" попала в объект гражданской инфраструктуры в Харькове.

"Постоянное место дислокации военных преступников 112-й ракетной бригады ВС РФ расположено в городе Шуя Ивановской области РФ.

В состав бригады входят 1 ракетно-технический дивизион и 3 ракетных дивизиона, в которых насчитываются 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер".

Напоминаем, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие".

Дополнительно: Полный список российских военных преступников доступен на сайте ГУР﻿.