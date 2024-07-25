Украинцы могут сообщить о разрушенном жилье в Реестр убытков через "Дію"

С 25 июля все украинцы, чье жилье разрушено и повреждено, могут подать заявление в реестр, который станет основой для будущих репараций, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Если ваш дом был поврежден или уничтожен в результате российской агрессии, заполните заявление в международный Реестр убытков в Гааге на портале Дія﻿" , - написал Федоров.

Ранее для подачи заявления необходима была регистрация жилья в ГРРП и наличие акта комиссионного обследования имущества, сейчас доработали систему и воспользоваться услугой можно, даже если:

право собственности не зарегистрировано в Реестре вещных прав;

нет акта о поврежденном имуществе от местной власти и не подавались на программу еВідновлення;

дом на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Напомним:

2 апреля в Гааге было объявлено о техническом запуске международного Реестра убытков и о начале приема заявлений пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации.