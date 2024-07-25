В ВСУ рассказали, существует ли угроза окружения Часового Яра

Украинские военные не фиксируют угрозу окружения города Часов Яр Донецкой области. Россияне на этом направлении пытаются продвигаться на флангах. Об этом заявил офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Нет, на сегодняшний день угрозы окружения не существует, ее нет. Если посмотреть на ситуацию, то врагу не удается осуществить те намерения, которые были сначала и которые продолжает воплощать в жизнь" , - сказал офицер.

По его словам, российские оккупанты пытаются продвинуться на флангах в направлении города. Захватчики избегают прямого штурма города, поскольку это может привести к большим потерям.

Военные фиксируют, что оккупанты проводят атаки небольшими группами до восьми человек после интенсивной артиллерийской подготовки. Также армия РФ использует дроны со сбросами. При этом враг не применяет бронированную технику.