В Карпатах нашли тело мужчины, который пробирался в Румынию

В ходе патрулирования государственной границы пограничный наряд отдела "Шибены" Черновицкого отряда в горной местности обнаружил мужчину без признаков жизни.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении ГПСУ, сообщает Украинская правда.

Пограничники отмечают, что судя по месту обнаружения и "экипировке" мужчины, он, вероятно, намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию. При этом выбрал для этого один из самых сложных и опасных горных маршрутов.

В ходе дальнейшей работы пограничники выяснили, что мужчина является гражданином Украины 1979 года рождения, жителем города Сумы.

Сейчас тело передали медицинским работникам для проведения соответствующих экспертиз.

Фото: ДПСУ

В ГПСУ напомнили, что это уже 12 случай гибели мужчины при попытке незаконного пересечения государственной границы на горных участках с начала 2022 года.