Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024, сообщает Суспільне.

Пока неизвестно, будет ли Свитолина флаг сама или же в паре с кем-то. На предыдущей Олимпиаде в Токио участие в этом мероприятии впервые приняли два спортсмена - тогда флаг несли стрельбу Елена Костевич и фехтовальщик Богдан Никишин.

Флаг Украины Свитолина будет нести в статусе действующего бронзового призера Олимпиады по теннису. Она единственная в истории Украины теннисистка, добывавшая медаль в этом виде спорта на Олимпийских играх.

Свитолина станет третьей женщиной, которая будет нести флаг Украины на церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024. Первой была Яна Клочкова – в 2008 году.