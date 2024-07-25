Стало відомо, хто понесе прапор України на відкритті Олімпіади

Українська тенісистка Еліна Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024, повідомляє Суспільне.

Наразі невідомо, чи нестиме Світоліна прапор сама або ж у парі з кимось. На попередній Олімпіаді у Токіо участь у цьому заході вперше взяли два спортсмени — тоді прапор несли стрільчиня Олена Костевич та фехтувальник Богдан Нікішин.

Прапор України Світоліна нестиме у статусі чинної бронзової призерки Олімпіади з тенісу. Вона єдина в історії України тенісистка, що здобувала медаль у цьому виді спорту на Олімпійських іграх.

Світоліна стане третьою жінкою, що нестиме прапор України на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. Першою була Яна Клочкова — у 2008 році.