Шмыгаль осмотрел процесс строительства фортификаций на Херсонщине

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что строительные работы по возведению фортификационных сооружений в Херсонской области выполнены на 97%, сообщает Украинская правда.

"Осмотрели процесс строительства фортификационных сооружений. По запросу командования Вооруженных сил постоянно строим и улучшаем оборонительные рубежи. Председатель ОВА доложил о работах в этом направлении. На Херсонщине состояние выполнения строительных работ сейчас составляет 97%".

Шмыгаль отметил, что возведение фортификаций - приоритетная задача для каждого руководителя прифронтовых регионов. На его реализацию Правительство в этом году выделило Херсонской области более 2 млрд грн.