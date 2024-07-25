Камала Харрис официально заявила об участии в президентcкой гонке

Камала Харрис официально заявила, что будет участвовать в выборах президента США. Ее штаб опубликовал первое видео предвыборной кампании, сообщает Зеркало недели.

«Меня зовут Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов» , – написала демократка в соцсети Х.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024

Все 50 глав партии поддержали кандидатуру Камалы Харрис для участия в президентских выборах от Демократической партии. Причем, согласно новому опросу Axios/Generation Lab, она значительно популярнее среди самых молодых избирателей, чем кандидат от республиканцев Дональд Трамп. В частности, среди респондентов от 18 до 34 лет 60% поддержали демократку и 40% - скандального республиканца.

Западные СМИ также писали, что в большинстве сфер Харрис, вероятно, продолжит реализацию многих внешнеполитических целей действующего президента Джо Байдена. В частности, ее администрация, вероятно, предложит решительную поддержку военным усилиям Украины и продолжит инициативы по укреплению альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях геополитического подъема Китая.

В то же время, кандидатка от демократов постоянно критиковала российского диктатора Владимира Путина. Она подвергла критике нападения РФ на украинских гражданских лиц как «преступления против человечности» и пообещала привлечь власть в Москве к ответственности.