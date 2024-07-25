Камала Харріс офіційно заявила про участь у президентських перегонах

Камала Харріс офіційно заявила, що братиме участь у виборах президента США. Її штаб опублікував перше відео передвиборчої кампанії, повідомляє Дзеркало тижня.

«Мене звуть Камала Харріс, і я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів» , – написала демократка в соцмережі Х.

I'm Kamala Harris, і I'm running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024

Зазначимо, що усі 50 голів партії підтримали кандидатуру Камали Гарріс для участі у президентських виборах від Демократичної партії. При чому, згідно з новим опитуванням Axios/Generation Lab, вона значно популярніша серед наймолодших виборців, ніж кандидат від республіканців Дональд Трамп. Зокрема, серед респондентів віком від 18 до 34 років 60% підтримали демократку і 40% – скандального республіканця.

Західні ЗМІ також писали, що у більшості сфер Гарріс, ймовірно, продовжить реалізацію багатьох зовнішньополітичних цілей чинного президента Джо Байдена. Зокрема, її адміністрація, напевне, запропонує рішучу підтримку військовим зусиллям України й продовжить ініціативи зі зміцнення альянсів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в умовах геополітичного піднесення Китаю.

Водночас кандидатка від демократів постійно критикувала російського диктатора Владіміра Путіна. Вона розкритикувала напади РФ на українських цивільних осіб як «злочини проти людяності» і пообіцяла притягнути владу в Москві до відповідальності.