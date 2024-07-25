На Одесчине разоблачили чиновника ГМС, организовавшего схему переправки уклонистов

Правоохранители задержали и.о. начальника одного из районных отделов ГУ ГМС в Одесской области, который организовал переправку военнообязанных мужчин через границу.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, чиновник наладил схему заработка на военнообязанных, желающих незаконно выехать из Украины. Он обещал за 10 000 долларов организовать беспрепятственный выезд в Республику Молдова. Переходить границу мужчины должны были тропами, минуя официальные пункты пропуска.

К "схеме" подозреваемый решил привлечь сотрудника пограничной службы и обещал ему 3000 долларов за каждого переправленного человека. Однако о его противоправных действиях пограничник сразу сообщил своему руководству и правоохранителям.

Чиновник на личном авто встретил в Одессе трех военнообязанных и отправился к одному из пунктов пропуска в Одесской области, где их ожидал работник Госпогранслужбы. На месте встречи фигурант передал ему часть "вознаграждения" - 4500 долларов, а другую обещал отдать, когда уклонисты пересекут границу. Сразу после передачи денег его и трех мужчин задержали правоохранители.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Фигуранту сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).