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НАБУ обязали проверить главу "Укрэнерго" на коррупцию

НАБУ обязали проверить главу "Укрэнерго" на коррупцию
Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть досудебное расследование против председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды.﻿ Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Экономическая правда.

Так, адвокат подал жалобу в Высший антикоррупционный суд на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) за то, что они не зарегистрировали заявление о преступлении, связанном с председателем правления "Укрэнерго".

В заявлении говорилось о возможных уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 209, 364 и 368 Уголовного кодекса Украины, которые касаются злоупотребления властью и служебным положением.

"Во время судебного рассмотрения Жалобы установлено, что 01.07.2024 ЛИЦО_6 в адрес НАБУ направлено заявление о преступлении от 28.06.2024, в котором заявителем изложены обстоятельства относительно возможного совершения председателем правления НЭК "Укрэнерго" уголовных преступлений", - говорится в постановлении суда.

Суд рассмотрел жалобу и признал, что НАБУ должно было зарегистрировать заявление, поскольку оно содержало достаточно информации о возможном преступлении.

Это означает, что НАБУ теперь обязано начать расследование возможных уголовных преступлений, совершенных председателем правления "Укрэнерго".

При этом, решение ВАКС может быть обжаловано во время апелляции.

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