Основной проблемой экономики РФ стали трудности с платежами из-за санкций - Bloomberg

Банки в странах, торгующих с Россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Из-за новых ограничений США банки в странах, торгующих с Россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций. Проведение как импортных, так и экспортных транзакций становится сложным или даже невозможным.

Проблемы в Индии, связанные с выводом уплаченных за нефть денег, удалось решить лишь частично, а проведение платежей через третьи страны стоит дорого, сказал агентству человек, близкий к российскому правительству.

Сделки с Китаем во многих случаях стали возможными только через агентов в странах бывшего СССР, рассказали агентству топ-менеджеры четырех российских компаний - сырьевых экспортеров.

При таких операциях иностранная валюта, включая юани, не попадает в Россию. Китайские клиенты платят юанями агентам в третьих странах, а те перечисляют экспортерам в Россию рубли, говорят знакомые с подобными схемами люди. Но и такие сделки, по их словам, сопряжены со сложностями, поскольку многие страны-посредники имеют ограничения на валютные переводы.

Все популярнее становятся расчеты криптовалютой через Гонконг. Но и здесь россияне вынуждены пользоваться услугами посредников в таких странах, как Узбекистан или Казахстан.

Российские компании даже пытались проводить бартерные сделки (они были популярны в России 30 лет назад в годы денежного обращения) или валютные свопы с импортерами.

Проблема во взаиморасчетах с Китаем самая острая из-за масштабов торговли, но с аналогичными трудностями российские компании сталкиваются и в Турции.

Там, правда, ситуация менее плачевная, поскольку лишь некоторые банки прекратили операции с Россией, а торговля ведется в основном в рублях.

Доля турецкого экспорта в российской валюте выросла с января по май на 50%, согласно турецкой статистике.

Сложности в расчетах с Индией по-прежнему во многом связаны с тем, что у нее неконвертируемая валюта, которую нельзя вывести из страны. На счетах в индийских банках накопилось 8 млрд долл. платежей в рупиях за российскую нефть. Хотя эти рупии россиянам предлагается использовать для закупки индийских товаров и местных инвестиций, это не так просто.

Опасаясь санкций и сложностей с расчетами, индийский бизнес не горит желанием наращивать обороты, и количество продукции, которую Россия может купить в Индии, не очень велико. В 2023 году ее было приобретено всего на 5 млрд долл, тогда как поставлено (прежде всего сырья) - на 67,1 млрд долл.

Даже в странах Центральной Азии, которые особенно в первый год войны хорошо заработали на организации параллельного импорта для России, доля отказов в платежах в июле выросла до 30%, а средний срок проведения операций увеличился на 15%, до двух недель. Проблемы начали возникать даже при платежах национальными валютами.