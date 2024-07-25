США в Совбезе ООН: РФ собирается заключить с Ираном такое же соглашение, как с КНДР

По информации США, Россия намерена повысить уровень двусторонних отношений с Ираном путем заключения всеобъемлющего двустороннего соглашения по образцу того, которое оно подписало с Северной Кореей. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета безопасности ООН, созванном Москвой для «осуждения» поставок оружия Украине, сообщает Укринформ.

Вуд напомнил, что Северная Корея незаконно передала России десятки баллистических ракет и более 15 тысяч контейнеров с боеприпасами. Закупка Москвой баллистических ракет в КНДР нарушает эмбарго ООН, «которая сама Россия и поддержала», заметил американский дипломат.

Сотрудничество между Россией и КНДР свидетельствует об опасном обмене «услуга за услугу»: Россия защищает КНДР от контроля со стороны ООН, позволяя режиму Кима (Ким Чен Ин – северокорейский диктатор – ред.) продолжать разработку незаконных баллистических ракет, пока КНДР поставляет это оружие для военных усилий Кремля, объяснил Вуд.

По его словам, Москва планирует действовать по такой же схеме с Тегераном, повысив уровень двусторонних отношений путем заключения всеобъемлющего двустороннего соглашения.

«Иран является еще одной страной, продолжающей подпитывать российскую агрессивную войну, оказывая ей прямую военную поддержку. Также хотел бы отметить серьезные последствия потенциальной передачи Ираном баллистических ракет и связанных с ними технологий в Россию» , – сказал он, указав на поставки иранских БПЛА.

Вуд напомнил, что более 140 стран мира в ООН неоднократно призывали Россию прекратить свою агрессивную войну, за исключением нескольких стран, включая Китай, КНДР и Иран. Военная поддержка со стороны этих стран «непосредственно содействует российской войне против Украины».

Дипломат отметил, что партнерство «без границ» с Пекином поддерживает российскую оборонно-промышленную базу. В частности, Китай экспортирует в Россию нитроцеллюлозу, используемую для производства взрывчатых веществ, станки, микроэлектронику, оптику, а также технологии для БПЛА и крылатых ракет, которые «продолжают и позволяют нарушение Россией Устава ООН из-за ее вторжения в Украину».

«В целом экспорт из Китая дал российским военным усилиям спасательный круг и увеличил угрозу, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности» , - подчеркнул Вуд.

Он подчеркнул, что «Соединенные Штаты остаются привержены предоставлению Украине всего необходимого для ее самозащиты в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

По его словам, Россия не продемонстрировала никакой готовности к добросовестным переговорам мира, «включая отказ Кремля участвовать во втором Саммите по миру в Украине».

Вуд обвинил постпреда России Василия Небензю в постоянном распространении на заседаниях Совбеза ООН пропагандистской лжи и кремлевских угроз.

«Ложь, выд умки, угрозы, извращение и исторический ревизионизм со стороны представителя Российской Федерации не имеют предела. Жаль, что всем нам приходится сидеть здесь и слушать это» , – сказал дипломат.

По его словам, «лицемерие России очевидно, когда он злоупотребляет Советом Безопасности как платформой для распространения своей дезинформации».