США в Радбезі ООН: РФ збирається укласти з Іраном таку ж угоду, як із КНДР

За інформацією США, Росія має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди за зразком тієї, яку вона підписала з Північною Кореєю.﻿ Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Москвою для «засудження» поставок зброї Україні, повідомляє Укрінформ.

Вуд нагадав, що Північна Корея незаконно передала Росії десятки балістичних ракет і понад 15 тис. контейнерів з боєприпасами. Закупівля Москвою балістичних ракет у КНДР порушує ембарго ООН, «яке сама ж Росія й підтримала», зауважив американський дипломат.

Співпраця між Росією і КНДР свідчить про небезпечний обмін «послуга за послугу»: Росія захищає КНДР від контролю з боку ООН, дозволяючи режиму Кіма (Кім Чен Ин – північнокорейський диктатор – ред.) продовжувати розробку незаконних балістичних ракет, доки КНДР постачає цю зброю для військових зусиль Кремля, пояснив Вуд.

За його словами, Москва планує діяти за такою самою схемою з Тегераном, підвищивши рівень двосторонніх відносин шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди.

«Іран є ще однією країною, котра продовжує підживлювати російську агресивну війну, надаючи їй пряму воєнну підтримку. Також хотів би наголосити на серйозних наслідках потенційної передачі Іраном балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій до Росії» , – сказав він, вказавши на поставки іранських БПЛА.

Вуд нагадав, що більш як 140 країн світу в ООН неодноразово закликали Росію припинити свою агресивну війну, за винятком кількох країн, зокрема Китаю, КНДР та Ірану. Військова підтримка з боку цих країн «безпосередньо сприяє російській війні проти України».

Дипломат зазначив, що партнерство «без межень» з Пекіном підтримує російську оборонно-промислову базу. Зокрема, Китай експортує до Росії нітроцелюлозу, що використовується для виробництва вибухових речовин, верстати, мікроелектроніку, оптику, а також технології для БПЛА та крилатих ракет, «які продовжують та уможливлюють порушення Росією Статуту ООН через її вторгнення в Україну».

«Загалом експорт з Китаю дав російським військовим зусиллям рятівне коло і збільшив загрозу, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки» , – наголосив Вуд.

Він підкреслив, що «Сполучені Штати залишаються відданими наданню Україні всього необхідного для її самозахисту відповідно до статті 51 Статуту ООН».

За його словами, Росія не продемонструвала жодної готовності до добросовісних переговорів миру, «включаючи відмову Кремля брати участь у другому Саміту з питань миру в Україні».

Вуд звинуватив постпреда Росії Василя Небензю в постійному поширенні на засіданнях Радбезу ООН пропагандистської брехні та кремлівських погроз.

«Брехня, вигадки, погрози, перекручення та історичний ревізіонізм з боку представника Російської Федерації не мають меж. Дуже шкода, що всім нам доводиться сидіти тут і слухати це» , – сказав дипломат.

За його словами, «лицемірство Росії очевидне, коли вона зловживає Радою Безпеки як платформою для поширення своєї дезінформації».