Стефанчук заявил, что законопроект об "откупе" за коррупцию доработают

Законопроект о возможности "откупа" для коррупционеров еще будет доработан. Над этим сейчас работает соответствующий комитет. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Стефанчук рассказал, что комитет согласился с тем, что в законе обязательно должен быть предусмотрен вопрос, что "откупиться" смогут только те лица, которые полностью возместили ущерб и активно сотрудничают со следствием. Более того, такое лицо должно помочь следствию привлечь других соорганизаторов преступления.

"То есть не только штраф, не только искупление, а полное возмещение и сдача других соучастников - это условия и основания применения соглашения о признании вины. И это будет применено не ко всем преступлениям" , - пояснил спикер.

Он также заверил, что ко второму чтению законопроект изменится.

"На сколько я знаю, в комитете есть полная гармония, каким текст должен быть ко второму чтению. Поэтому измена отменяется. Никто не сможет откупиться от вины, а особенно за коррупцию" , - сказал Стефанчук.

Напомним, что 18 июля, в Украине был принят в первом чтении законопроект, который может дать возможность коррупционерам при заключении соглашения со следствием откупиться от заключения. На этом фоне разразился скандал. В частности, в Национальном антикоррупционном бюро Украины объяснили, что не столько с законопроектом и объяснили, как именно его можно доработать.

Тем временем глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что данную инициативу вынесли на обсуждение из-за требований международных партнеров к Украине в рамках программы Ukraine Facility.