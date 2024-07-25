Генштаб: На фронте 126 боестолкновений, на большинстве направлений продолжаются бои

С начала суток на фронте произошло 126 боевых столкновений, на большинстве направлений бои продолжаются. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины в оперативной информации по состоянию на 22.00 четверга 25.07, сообщает Укринформ.

"Российские захватчики нанесли по территории Украины 66 авиаударов, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 430 дронов-камикадзе и произвели более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам" , - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг девять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска, Глубокого и Тихого. Семь боев завершено, еще два — продолжаются.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил наступательные штурмы у Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Степной Новоселовки. Украинские защитники отбили шесть атак, еще две – до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев вблизи Макеевки и Невского, а также в районе Серебрянского леса. Девять атак - отбиты, три - продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили пять вражеских атак в районах Верхнекаменного, Спорного и Николаевки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение. Ситуация под контролем наших войск.

На Краматорском направлении противник совершил 13 наступательных действий вблизи Ивановского, Временного Яра, Калиновки, Майского и Григорьевки. Силы обороны отразили девять атак, еще четыре — продолжаются.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали украинские войска у Железного, Нью-Йорка и Северного. Семь боев завершено, еще одно боестолкновение — продолжается.

Наибольшую активность русские захватчики проявили в Покровском направлении. С начала этих суток, россияне 31 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов, в частности, Александрополь, Воздвиженка, Новоалександровка, Тимофеевка, Ивановка, Веселое, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Силы обороны отразили 18 атак, 13 – еще продолжаются. Враг концентрирует усилия у Новоалександровки и Веселого.

По уточненной информации, сегодня на этом направлении был обезврежен 201 кафир, 68 из них - безвозвратно. Также уничтожена пушка 2А36 «Гиацинт-Б», пять БПЛА разных видов и 10 единиц автотранспорта. Кроме этого, повреждена артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30, миномет 2Б11 и две единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. Двенадцать атак - отбиты, три - до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник совершил 13 наступательных действий возле Константиновки, Водяного, Великой Новоселки и Раздольного. Наши защитники остановили 10 вражеских штурмов, еще три боя – продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики совершили четыре атаки неподалеку от Малой Токмачки, Юрковки, Новоандреевки и Щербаков. В результате боестолкновений - потерпели поражение.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций на левобережье Днепра - также не имели успеха.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.