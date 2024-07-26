США обеспокоены из-за нового способа сотрудничества РФ и Китая – Politico

Российские и китайские бомбардировщики на этой неделе подошли на расстояние 200 миль от побережья Аляски. Это первый раз, когда военные самолеты РФ и КНР пролетели так близко к территории США.﻿ Об этом пишет Politico, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Полет вызвал тревогу в Вашингтоне и Оттаве по поводу того, что Пекин и Москва нашли новый способ сотрудничества так близко от Северной Америки.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что бомбардировщики отслеживались в течение большей части их полета и "это не было для нас сюрпризом".

Хотя это не редкость, когда российские самолеты обходят воздушное пространство США вокруг Аляски, совместный полет свидетельствует о все более настойчивой позиции Китая и расширении его военных отношений с Россией, отмечает издание.

Полет состоялся за несколько часов до выступления президента США Джо Байдена, в котором он объявил о выходе из президентской гонки.

"Эти отношения беспокоят нас главным образом потому, что Китай оказывает поддержку незаконной и ненужной войне России в Украине. Мы видели доказательства этого и мы надеемся, что это прекратится в будущем, но мы увидим, что произойдет и как эти отношения будут продолжать развиваться" , – сказал Остин.

Он выступил за день до того, как начнет свою 11-ю поездку в Индо-Тихоокеанский регион вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном. Первый пункт назначения – Япония.

В Токио Остин также примет участие в первой в истории трехсторонней встрече руководителей оборонных ведомств США, Японии и Южной Кореи.

Затем Блинкен и Остин отправятся на Филиппины.

Напомним, 24 июля американские и канадские истребители перехватили у побережья Аляски несколько российских и китайских бомбардировщиков.