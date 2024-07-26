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В Белгородской области РФ танк переехал "Ниву": водитель погиб

В Белгородской области РФ танк переехал "Ниву": водитель погиб
Фото: t.me/belpepel

В селе Березовка Борисовского района Белгородской области танк переехал гражданский автомобиль, водитель погиб, сообщает Украинская правда.

По данным канала "Пепел", танк переехал "Ниву", которая двигалась по главной дороге с соблюдением ПДД. При выезде с поворота танк не пропустил автомобиль и переехал его.

По версии следствия водитель "Нивы" он умер от разрыва сердца.

По данным канала, экипаж танка "находился в неадекватном состоянии и смеялся в лицо".

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Фото: t.me/belpepel

В начале июля в этом направлении и при похожих обстоятельствах танк с пьяными военными переехал машину жителя Грайворона и попытался скрыться. Мужчина также скончался на месте.

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