Израиль предупредил Францию о возможных терактах во время Олимпиады – СМИ

Израиль предупредил Францию о возможных террористических актах против членов израильской делегации и израильских туристов во время Олимпийских игр в Париже.﻿ Об этом сообщает Le Figaro, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац направил письмо своему французскому коллеге Стефану Сежурне, в котором пишет о том, что "некоторые стараются помешать праздничности этого радостного события (проведению Олимпиады в Париже, – ред.)". Копию письма получили редакции ряда СМИ.

"На этот момент у нас есть оценки потенциальных угроз со стороны иранских террористических групп и других террористических организаций, направленных на совершение терактов против членов израильской делегации и израильских туристов во время Олимпийских игр" , — написал Кац.

От МОК требовали не допустить Израиль к соревнованиям

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник отклонили требование Палестины не допустить Израиль к Парижским играм из-за войны в Газе. Палестинский олимпийский комитет призвал к запрету Израиля в письме МОК, заявив, что бомбардировки в Секторе Газа является нарушением олимпийского перемирия.

Сегодня, 26 июля, стартует летняя Олимпиада-2024 во Франции. В течение двух недель спортсменов ждет насыщенная программа соревнований, а болельщики смогут следить за ходом событий в прямой трансляции.

На фоне сложной геополитической ситуации организаторы Игр предпринимают усиленные меры безопасности. Особое внимание будет уделено церемонии открытия, которая впервые в истории состоится вне стадиона.