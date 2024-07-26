Генштаб: Больше всего боев за сутки – на Покровском и Кураховском направлениях

За прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг был активен на Кураховском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 26 июля.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 90 авиаударов, сбросив 151 УАБ. Кроме этого, произвел более 4900 обстрелов, из них 104 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаударов, в частности, в районах населенных пунктов Дроновка, Ямполь, Северск, Торецк, Константиновка, Курдюмовка, Бересток, Нудное, Новоселовка Первая, Межево, Александрополь, Гродовка, Ивановка, Желанне, Ильинка, Михайловка, Екатериновка, Ровнополь и Благодатное Донецкой области; Малая Токмачка, Каменское и Лобковое Запорожской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три средства ПВО, артиллерийское средство и орудие.

На Харьковском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении произошло 10 боевых столкновений вблизи Стельмаховки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз недалеко от Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Николаевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ивановского, Временного Яра, Калиновки, Григорьевки и Майского.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 43 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Новожеланне, Яснобродовка, Прогресс и Калиново. При поддержке авиации россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоселовки Первой и Воздвиженки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 19 атак у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении российские войска совершили 14 штурмов возле Великой Новоселки, Водяного, Константиновки и Раздольного.

На Ореховском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Малой Токмачки, Юрковки, Щербаков и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении все атаки россиян также не увенчались успехом во время штурма наших оборонительных рубежей на левобережье Днепра.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.