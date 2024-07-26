Bloomberg: Экономика КНДР возродилась из-за торговли оружием с РФ

Экономика Северной Кореи возродилась после того, как торговля оружием с Россией обеспечили поддержку режиму Ким Чен Ына. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка Южной Кореи, сообщает Экономическая правда.

Валовой внутренний продукт Северной Кореи вырос на 3,1% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, положив конец трехлетней череде сокращений и продемонстрировав наибольший рост с 2016 года, согласно оценкам центробанка Южной Кореи.

Тяжелая и химическая промышленность стали лидерами экономического роста, увеличившись на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. Хотя в отчете не говорится о том, занимаются ли эти отрасли производством оружия, в нем отмечается увеличение производства первичных металлов, которые могут включать железо, сталь, медь, никель и алюминий.

Банк Кореи ежегодно отчитывается об экономике Северной Кореи на основе данных, которые он собирает от различных учреждений, и его цифры считаются одними из лучших анализов деятельности своего таинственного соседа, пишет Bloomberg.