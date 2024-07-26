СБУ изучает связи подозреваемого в убийстве Фарион: не исключают причастность РФ

Расследование изучает связи убийцы языковеда Ирины Фарион в Украине и за рубежом. Рассматривается версия о причастности спецслужб Российской Федерации.﻿ Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Андрущенко, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Относительно причастности указанного лица осуществляется комплекс мероприятий. Изучаем его связи как на территории Украины, так и за рубежом. Одна из версий - причастность спецслужб страны агрессора к организации преступления" , - рассказал Андрущенко.

В частности рассматриваются и другие преступления на территории Украины к которым мог быть причастен задержанный.

Убийство Фарион

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в языковеда Фарион. Женщину госпитализировали, впрочем врачам не удалось ее спасти. Правоохранители открыли уголовное дело по статье 115 - умышленное убийство. Также рассматривались несколько версий, среди которых была личная неприязнь.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, операцию по задержанию стрелка контролировали глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк.

Убийца Фарион был задержан вчера, 25 июля. Следствие считает, что задержанный мог быть только исполнителем.