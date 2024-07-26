В России за коррупцию задержали бывшего заместителя Шойгу

ФСБ России арестовала бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о коррупции, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что Булгакова, который был заместителем министра обороны в 2008 - 2022 годах, отвезли в СИЗО "Бутырка".

В ФСБ сказали, что сейчас проводят следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, "способствовавших противоправной деятельности Булгакова".

Издание The Moscow Times подсчитало, что это уже пятый российский генерал, которого арестовали за коррупцию.

Напомним, Минобороны РФ уволило с должности заместителя министра генерала армии Дмитрия Булгакова в сентябре 2022 года. Он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил более 12 лет.

Булгаков, в частности, руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой. Кроме того, он отвечал за военные перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, находящихся в пользовании Минобороны, эксплуатацию зданий воинских частей и организаций армии.

В министерстве тогда заявили, что генерал армии переходит на другую работу, но не уточнили, на какую именно.

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