Отключение электричества в Киеве сдвинут на один час вперед – ДТЭК
С 27 июля графики отключения в Киеве сдвинутся на один час вперед для равномерной нагрузки на энергосистему, сообщает Экономическая правда.
"С этой субботы графики стабилизационных отключений в столице сдвинутся на час вперед. Например, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00", - объясняют в ДТЭК.
Отмечается, что это решение принято по просьбе "Укрэнерго", чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
Обновленные графики будут доступны с 00:00 27 июля.