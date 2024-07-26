Отключение электричества в Киеве сдвинут на один час вперед – ДТЭК

С 27 июля графики отключения в Киеве сдвинутся на один час вперед для равномерной нагрузки на энергосистему, сообщает Экономическая правда.

"С этой субботы графики стабилизационных отключений в столице сдвинутся на час вперед. Например, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00" , - объясняют в ДТЭК.

Отмечается, что это решение принято по просьбе "Укрэнерго", чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Обновленные графики будут доступны с 00:00 27 июля.