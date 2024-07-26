Российские войска почти 20 раз атаковали Никопольский район, пострадал мужчина

Российские войска 26 июля почти 20 раз атаковали Никопольский район на Днепропетровщине, пострадал 75-летний мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Почти два десятка атак на Никопольский район в течение дня. Населенные пункты страдали от ударов дронами-камикадзе и артиллерией.

Громко было в Никополе, Покровской, Марганецкой, Мировской, Красногригоревской громадах. Пострадал 75-летний мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии".

Также, по словам местных властей, в районе повреждены 12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, админздание, авто, газопроводы.