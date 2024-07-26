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Російські війська майже 20 разів атакували Нікопольський район, постраждав чоловік

Російські війська майже 20 разів атакували Нікопольський район, постраждав чоловік
Фото: Сергій Лисак

Російські війська 26 липня майже 20 разів атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждав 75-річний чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Майже два десятки атак на Нікопольський район протягом дня. Населені пункти потерпали від ударів дронами-камікадзе та артилерією.
Гучно було в Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Постраждав 75-річний чоловік. Госпіталізований у важкому стані".
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Також, за словами місцевої влади, в районі пошкоджені 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, адмінбудівля, авто, газогони.

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