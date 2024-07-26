Суд арестовал подозреваемого в убийстве Фарион без альтернативы залога

Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит трансляция заседания суда, пресс-служба Офиса генпрокурора.

По ходатайству Львовской областной прокуратуры Галицкий райсуд Львова взял под стражу 18-летнего жителя Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

Судья Олег Юркив избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей (до 22 сентября включительно -ред.) без права внесения залога.

На такой мере пресечения настаивали прокуроры. По результатам судебного заседания ходатайство удовлетворено в полном объеме.

До начала заседания суда присутствующая там дочь Ирины Фарион София Лицо допрашивала у подозреваемого, зачем он убил ее мать, однако фигурант лишь ответил: "время покажет".

Интересы Зинченко в суде представляет адвокат Игорь Сулима, который ранее защищал пророссийского блогера Игоря Коцабу.

Сторона защиты просила для подозреваемого круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета слежения.