Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Фаріон без альтернативи застави

Суд арештував на 2 місяці підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон 18-річного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави, повідомляє Українська правда.

Про це говорить трансляція засідання суду, пресслужба Офісу генпрокурора.

За клопотанням Львівської обласної прокуратури Галицький райсуд Львова взяв під варту 18-річного мешканця Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.

Суддя Олег Юрків обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (до 22 вересня включно -ред.) без права внесення застави.

На такому запобіжному заході наполягали прокурори. За наслідками судового засідання клопотання задоволено у повному обсязі.

До початку засідання суду присутня там донька Ірини Фаріон Софія Особа допитувалася в підозрюваного, навіщо він убив її матір, однак фігурант лише відповів: "час покаже".

Інтереси Зінченка в суді представляє адвокат Ігор Сулима, який раніше захищав проросійського блогера Ігоря Коцабу.

Сторона захисту просила для підозрюваного цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету стеження.