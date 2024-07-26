Подозреваемый в убийстве Фарион сделал заявление после решения суда

Подозреваемый в убийстве общественной деятельницы Ирины Фарион не признал свою вину после того, как суд избрал ему меру пресечения, сообщает РБК-Украина.

Он в ответ на вопросы журналистов заявил, что "не знает" как относится к бывшей народной депутатке Ирины Фарион.

Также он добавил, что "ничего не делал" с убитой общественной деятельницой.

При этом 18-летний парень отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям, поскольку он якобы "не готов публично высказывать свои мысли насчет этого вопроса".

Журналисты попросили подозреваемого прокомментировать его отношение и к России.

"Я отношусь не к России, как к отдельному государству, потому что я историей России интересовался очень поверхностно. Я могу прокомментировать, как я отношусь к Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.), ко всему режиму. Отношусь к нему максимально негативно" , - ответил он.

Также парень рассказал, что "он заказывал похожие очки и панамку, которые изображены на фото подозреваемого".

Что предшествовало

Напомним, вчера, 25 июля, стало известно, что в Днепре задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний парень.

После этого источники сообщили, что парня зовут Вячеслав Зинченко. Он - футболист и играл в составе днепровской футбольной команды.

Сегодня, 26 июля, суд избирал Зинченко меру пресечения. Его решили поместить под арест на два месяца без права внесения залога. Таким образом ходатайство прокуроров было удовлетворено.