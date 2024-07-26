СМИ: В Москве на Красной площади сотрудник НИИ минобороны РФ пытался совершить самоподжог

В Москве на Красной площади сотрудник Центрального научно-исследовательского института "Волна", производящий для Министерства обороны РФ навигационные системы, пытался поджечь себя, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Радио Свобода.

Совершить самоподжог хотел 74-летний работник "Волны" Владимир Арсеньев, который на Красной площади облил себя горючей жидкостью и поджег. Очевидцы успели потушить огонь, а мужчина получил легкие ожоги.

По данным "Московского комсомольца", Арсеньев был обвинен в срыве поставок для российской армии. Отмечено, что концерн "Ростех" якобы получил жалобу, в которой говорилось, что НИИ "Волна" сознательно задержал поставки продукции, необходимой для ведения войны в Украине. В то же время, по результатам проверки ФСБ нарушений не выявили.

Российский СМИ BAZA пишет, сотрудник сообщал, что ему не дают выполнить государственный оборонный заказ, а предприятие банкротят намеренно. Арсеньев якобы утверждал, что ранее работавший в "Волне" майор российского Минобороны причастен к попытке обанкротить НИИ. Также отмечается, что мужчина писал жалобы в ФСБ и Следственный комитет РФ.

Научно-исследовательский институт "Волна" занимается производством навигационных систем, средств связи и метрологического оборудования для Министерства обороны РФ, МЧС, а также коммерческого использования.