ЗМІ: У Москві на Красній площі співробітник НДІ міноборони РФ намагався вчинити самопідпал

У Москві на Красній площі співробітник Центрального науково-дослідницького інституту "Хвиля", який виробляє для Міністерства оборони РФ навігаційні системи, намагався підпалити себе, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Радіо Свобода".

Вчинити самопідпал хотів 74-річний працівник "Хвилі" Володимир Арсеньєв, який на Красній площі облив себе горючою рідиною та підпалив. Очевидці встигли загасити вогонь, а чоловік отримав легкі опіки.

За даними "Московського комсомольця", Арсеньєва звинуватили у зриві поставок для російської армії. Зазначено, що концерн "Ростех" нібито отримав скаргу, у якій йшлося, що НДІ "Хвиля" свідомо затримав поставки продукції, яка потрібна для ведення війни в Україні. Водночас за результатами перевірки ФСБ порушень не виявили.

Російський ЗМІ BAZA пише, співробітник повідомляв, що йому не дають виконати державне оборонне замовлення, а підприємство банкрутують навмисно. Арсеньєв нібито стверджував, що майор російського Міноборони, який раніше працював у "Хвилі", причетний до спроби збанкрутувати НДІ. Також зазначається, що чоловік писав скарги до ФСБ і Слідчого комітету РФ.

Науково-дослідницький інститут "Хвиля" займається виробництвом навігаційних систем, засобів звʼязку й метрологічного обладнання для Міністерства оборони РФ, МНС, а також комерційного використання.