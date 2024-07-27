Враг обстрелял шесть громад Сумщины, на одну из них сбросил 17 мин

В течение прошлого дня россияне совершили 16 обстрелов шести общин Сумской области, на одну из них сбросили 17 мин, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила военная администрация Сумской области.

"Зафиксировано 69 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская и Шалыгинская громады".

Эсманьскую громаду с территории РФ враг атаковал FPV-дронами, 9 взрывов.

По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии и минометов, 27 взрывов.

По Белопольской громаде ударили из артиллерии, 6 взрывов.

В Юнаковской громаде зафиксировали сброс взрывного устройства типа ВОГ с вражеского БпЛА, пуск с самолета 5 НАР, обстрел с использованием FPV-дронов. В общем – 8 взрывов.

На территорию Великописаревской громады враг сбросил 17 мин.

По Шалыгинской громаде был обстрел из минометов, 3 взрыва.