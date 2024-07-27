Пенсии и тарифы ЖКХ в августе: каких изменений ждать украинцам

Недавнее повышение тарифов на свет существенно отразилось на ежемесячных расходах украинцев. Однако в августе цены на услуги ЖКХ останутся стабильными, а отдельные категории граждан получат дополнительные выплаты, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает, что будет с тарифами, как изменятся условия для назначения субсидий и кому положена денежная помощь в следующем месяце.

Тарифы ЖКХ: сколько нужно платить в августе 2024

Свет

Стоимость электроэнергии для населения с начала лета значительно выросла. С 1 июня установлен тариф на уровне 4,32 грн/кВт-ч. Такая же цена будет и в течение августа. Владельцы двухзонных счетчиков могут экономить, платя за электричество вдвое меньше ночных часов. С 23:00 до 07:00 тариф составляет 2,16 грн/кВт-ч.

Газоснабжение

Тарифы на газ для бытовых потребителей остаются на уровне 7,96 грн/куб.м. Такую цену на "голубое топливо" установил "Нефтегаз Украины", клиентами которого является большая часть населения. Компания продлила действие тарифа "Фиксированный" до апреля 2025 года, руководствуясь правительственным мораторием на повышение цен.

У других поставщиков цены будут колебаться от 7,7 до 9,9 грн за кубометр газа.

Холодная вода

Неоднократные попытки НКРЭКУ повысить тариф на холодное водоснабжение и водоотвод пока остаются безрезультатными. Водоканалы настаивают на изменении цен, в частности, из-за повышения стоимости электричества, реагентов и т.д.

Однако в большинстве крупных городов и областных центрах потребители продолжают платить по "довоенным" тарифам. В маленьких городах и поселках решение принимаются местными властями, поэтому цены могут расти.

Какие тарифы запрещено повышать

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Кабмин ввел мораторий на повышение коммунальных тарифов. Во время действия военного положения и еще полгода после его отмены в Украине запрещено повышать цены на теплоснабжение, горячую воду и газ.

Можно ли оформить субсидию в августе

Экономить на оплате коммуналки поможет субсидия на услуги ЖКХ. Для ее назначения домохозяйство должно соответствовать ряду критериев, в частности, если сумма оплаты за коммуналку превышает 15% совокупного дохода всех членов семьи, проживающих вместе.

В большинстве случаев субсидия назначается на отопительный и неотапливаемый сезон. Однако подающим заявление после 1 июля субсидию или льготу назначат с месяца обращения.

То есть, за помощью на оплату услуг ЖКХ можно обращаться в августе, но рассчитают ее также с августа.

Следует помнить, что в субсидии могут отказать в случае:

когда есть задолженность от 680 грн за коммунальные услуги сроком 3 месяца и более;

когда совершеннолетний член домохозяйства не учится и не работает, и не состоит на учете как безработный;

если площадь квартиры составляет более 130 кв. м, а площадь дома – более 230 кв. м (кроме многодетных семей);

наличие транспортного средства, выпущенного менее 5 лет назад, или двух или более транспортных средств, выпущенных менее 15 лет;

если у кого-то из домохозяйства есть депозит на сумму 100 тысяч грн и больше;

если в течение года кто-то из членов домохозяйства совершал покупку на сумму более 50 тысяч грн (кроме расходов на лечение и покупку валюты).

Подать документы на субсидию можно лично, обратившись в органы Пенсионного фонда (ПФУ), ЦНАПы, органы местной власти, или онлайн (на портале электронных услуг или в приложении ПФУ, на портале "Дия").

Кому могут повысить пенсию

Все этапы массового повышения и индексаций пенсий, запланированные на 2024 год, уже прошли. Теперь пенсионеры могут обращаться за перерасчетом в индивидуальном порядке.

Например, если человек после достижения пенсионного возраста продолжал работать, а теперь уволился, ему нужно обратиться в ПФУ для начисления надбавок с учетом дополнительного страхового стажа и пр.

Также повышение пенсии в августе 2024 может произойти в случае достижения лицом определенного возраста. В следующем месяце надбавки в размере 300 грн получат пенсионеры, которым исполнилось 70 лет; 456 грн – в возрасте от 75 лет; 570 грн – в возрасте от 80 лет.

Денежная помощь ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости 24 августа 2024 отдельные категории граждан могут рассчитывать на денежную помощь от 450 до 3100 грн.

Категории получателей и суммы выплат следующие:

Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью из-за общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы – 3100 грн ;

; II группы – 2900 грн ;

; III группы – 2700 грн;

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым к моменту заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 1000 грн;

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, – 3100 грн;

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, жены (мужчины) умерших участников боевых действий, участники войны и жертв преследований, признанные при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, – 650 грн;

Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.

Без дополнительного обращения вместе с пенсией в августе денежную надбавку ко Дню Независимости получат пенсионеры, имеющие право на такую ​​выплату.

Ветеранам войны, которые проходят службу или работают, средства выплатят воинские части/организации на основании поданных заявок, в частности через вэб-портал электронных услуг ПФУ.

Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу/не работает, для получения помощи нужно подать в ПФУ заявление произвольной формы.

Документы на выплату можно подать до 1 августа, а при отсутствии такой возможности – до 1 октября 2024 года.

При подготовке использовались публикации порталов ПФУ, Минсоцполитики и Правительственного портала.