Большинство граждан ЕС обеспокоено безопасностью в Евросоюзе, для 50% война в Украине – самый большой вызов

Почти две трети граждан стран ЕС обеспокоены безопасностью Европейского Союза, больше всего проблемами безопасности обеспокоены жители Португалии, сообщает Европейская правда.

Это следует из результатов недавно обнародованного опроса, проведенного по поручению Европейской комиссии, сообщает DPA.

Около 47% опрошенных граждан ЕС заявили, что они "достаточно обеспокоены" безопасностью Евросоюза в течение следующих пяти лет, тогда как еще 17% сказали, что они "очень обеспокоены".

Согласно результатам, больше всего обеспокоены безопасностью жители Португалии (77%). В Германии 54% респондентов заявили, что они "достаточно" или "очень" обеспокоены безопасностью ЕС.

В рамках репрезентативного опроса институт исследования общественного мнения Ipsos провел онлайн-опрос среди более чем 25 000 граждан ЕС в возрасте от 15 лет и старше в конце июня – начале июля.

Согласно опросу, около 58% граждан ЕС все еще настроены оптимистично относительно будущего ЕС, тогда как около 37% выразили пессимистические настроения.

Около 50% граждан ЕС считают войну в Украине самым большим нынешним вызовом для ЕС, тогда как 41% опрошенных сейчас считают нелегальную миграцию самым большим вызовом.

Еще 35% респондентов также назвали экологические проблемы и изменение климата.

Что касается вопросов, которые ЕС должен определить как приоритетные, респонденты чаще всего называли окружающую среду и изменение климата (33%) и нелегальную миграцию (также 33%), за ними следуют безопасность и оборона (29%) и война в Украине (25%).

Мнения граждан ЕС относительно развития экономики в ЕС в течение следующих пяти лет разделились.

Около 50% респондентов выразили уверенность относительно будущего экономики, в то время как 45% заявили, что они настроены более скептически.

Напомним, в Польше 70% опрошенных считает нынешнюю ситуацию в Украине угрозой для суверенитета и независимости страны, в то же время 30% назвала ее незначительной или отсутствующей.

Кроме того, подавляющее большинство украинцев считают, что соглашения по безопасности с партнерами в продолжение Вильнюсской декларации G7 являются полезными для обороноспособности Украины, но при этом возлагают на них сдержанные надежды.