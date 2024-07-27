Оккупанты обстреляли шахту и системы передачи электроэнергии в двух областях

Россия обстреляла системы передачи электроэнергии в двух областях Украины. Такова была атакована шахта, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство энергетики Telegram.

За прошедшие сутки враг трижды обстреливал энергетические объекты в Черниговской области. В результате атак обесточивались подстанции и воздушные линии, а также присоединенные к ним бытовые потребители. Всего обесточивалось 2 946 потребителей.

В Днепропетровской области на территории одной из подстанций повреждено оборудование из-за вражеской атаки дронов.

Кроме того, российские войска обстреляли шахту в Донецкой области. На территории шахты возник пожар. В момент аварии под землей находились 86 работников.

На поверхность вывели 84 человека, в шахте остались два работника, задействованные в работах по обеспечению жизнедеятельности предприятия. Пожар был ликвидирован.

Ночная атака врага

Ночью 27 июля силы противовоздушной обороны сбили все цели, выпущенные Россией по Украине. Были уничтожены управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и четыре дрона-камикадзе.

В Полтавской области был поврежден промышленный объект. Там вспыхнул пожар, который уже ликвидировали.

Также в Киевской области зафиксировали падение обломков вражеских "Шахедов". В результате этого вспыхнул пожар, были оборваны электропровода, повреждены крыши двух частных домов.