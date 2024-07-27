Китайские спортсмены завоевали первое "золото" на Олимпийских играх-2024
Китайские спортсмены Хуан Юйтин и Шен Лихао завоевали золотые награды в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки на Олимпийских играх 2024 года, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят результаты соревнований.
Дуэт китайских стрелков в финале одолел корейцев. Ким Чин Ен и Пак Ха Чон уступили победителям в ожесточенной борьбе (12:16).
Юйтин и Лихао взяли первое "золото" Парижа-2024. Корейская пара удовлетворилась серебряными наградами. Бронзовые медали достались представителям Казахстана – Александре Ле и Исламу Сатпаева.
В поединке за 3-е место борьбы вообще не получилось. Казахские стрелки разгромили представителей Германии – Анну Янссен и Максимилиана Ульбриха (17:5). Украинские спортсмены в этой дисциплине не выступали.
Олимпиада-2024, стрельба из винтовки, 10 м, микст:
- Юйтин/Лихао (Китай)
- Чин Ен/Ха Чон (Республика Корея)
- Ле/Сатпаев (Казахстан)
К слову, накануне Украина приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр.