Китайські спортсмени здобули перше "золото" на Олімпійських іграх-2024

Китайські спортсмени Хуан Юйтін і Шен Ліхао завоювали золоті нагороди в стрільбі з 10-ти метрів із пневматичної гвинтівки на Олімпійських іграх 2024 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять результати змагань.

Дует китайських стрільців у фіналі здолав корейців. Ким Чін Йон і Пак Ха Чон поступилися переможцям у запеклій боротьбі (12:16).

Юйтін і Ліхао взяли перше "золото" Парижа-2024. Корейська пара задовольнилася срібними нагородами. Натомість бронзові медалі дісталися представникам Казахстану – Алєксандрі Лє та Ісламу Сатпаєва.

У поєдинку за 3-тє місце боротьби взагалі не вийшло. Казахські стрільці розгромили представників Німеччини – Анну Янссен і Максіміліана Ульбріха (17:5). Українські спортсмени в цій дисципліні не виступали.

Олімпіада-2024, стрільба з гвинтівки, 10 м, мікст:

Юйтін/Ліхао (Китай) Чін Йон/Ха Чон (Республіка Корея) Лє/Сатпаєв (Казахстан)

До слова, напередодні Україна взяла участь в церемонії відкриття Олімпійських ігор.