Дроны украинской разведки атаковали НПЗ и три военных аэродрома РФ – источники

В ночь на 27 июля и утром этого же дня дроны украинской разведки атаковали военные аэродромы и нефтеперерабатывающий завод в России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают собеседники УП в ГУР МОУ.

Так, был атакован военный аэродром в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и военный аэродром "Оленья" в Мурманской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

По словам очевидцев в российских пабликах, первые взрывы на территории военного аэродрома в Дягилево прозвучали около шести утра по местному времени. В соцсетях пишут, что слышали звуки по крайней мере трех взрывов. Также местные пользователи публикуют видео пролета дронов в направлении аэродрома, а за тем - снимок столба черного дыма, который поднимается над военным объектом.

По данным источника УП, там базируются в частности самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78 и расположен авиационный ремонтный завод.

Взрывы на аэродроме Энгельс, где расположена российская стратегическая авиация, прогремели около восьми утра. В местных пабликах отмечают, что российские силы ПВО безуспешно пытались сбить БПЛА, однако за тем раздались характерные взрывы "прилетов".

В результате попадания БПЛА самолетного типа по аэродрому "Оленья" в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.

"В то же время министерство войны РФ заявило, что всего над территорией России было сбито не менее 12 дронов-камикадзе: в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и в Липецкой областях.

Результаты попаданий БПЛА по другим вражеским военным объектам пока уточняются".