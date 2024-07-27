Орбан: Украина является сильным государством, но членом ЕС и НАТО ей не быть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что Украина является сильным государством, которое "успешно и с беспрецедентной силой" противостоит России, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, основные тезисы выступления приводит HVG.hu.

"Сила Украины превысила все ожидания", – сказал Орбан.

По его словам, 11 миллионов человек покинули страну, государство не работало, но "сейчас они сопротивляются успешно и с беспрецедентной силой".

По его словам, благодаря тому, что Украина нашла призвание, она открыла для себя новый смысл своего существования.

"До сих пор они видели себя как зону столкновения, это увядающее состояние духа, есть ощущение беспомощности. Теперь же открылась перспектива принадлежности к Западу, это стало новой миссией, которую они сами себе поставили, они хотят быть новым восточным рубежом Запада", – цитирует портал Орбана.

По словам венгерского премьера, это придает украинцам силы.

В то же время, сказал Орбан, Украина не станет членом НАТО или ЕС, потому что "у нас, европейцев, не хватит денег".

По его мнению, Украина вернется к роли буферного государства, с гарантиями, которые закреплены США и Россией.

Орбан также считает, что от ЕС как политического проекта нужно отказаться, его нужно укреплять как экономический проект.

Венгерский премьер также заявил, что мир в войне РФ против Украины может быть принесен только извне.

Ранее Виктор Орбан заявил, что продолжит свою "мирную миссию", несмотря на критику со стороны Европейского Союза.

Как известно, в начале июля Орбан посетил Киев, а после этого – Москву и Пекин. В ЕС осудили эти "вояжи", особенно на фоне председательства Венгрии в Совете ЕС.