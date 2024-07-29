В Венесуэле объявили о победе Мадуро на выборах, оппозиция заявляет о нарушениях

Николас Мадуро, авторитарный лидер Венесуэлы, переизбран на пост президента, объявила избирательная комиссия страны, несмотря на обвинения оппозиции в нарушениях во время выборов, сообщает Украинская правда.

В заявлении Национального избирательного совета (НИС) говорится, что после подсчета 80% голосов многолетний лидер набрал более 51% голосов, опередив кандидата от Демократической унитарной платформы (ДУП) Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, который набрал более 44%.

Мадуро будет занимать эту должность третий шестилетний срок подряд, что является продолжением правления "чавизма", который начался в 1999 году во времена бывшего президента Уго Чавеса. Мадуро находится у власти с момента смерти Чавеса в 2013 году.

Сообщается, что в столице Каракасе сторонники оппозиции плакали и обнимались после объявления результатов выборов. Избиратели пришли на избирательные участки толпами, многие из них заявили, что в случае победы Мадуро они покинут страну, указывая на жестокие репрессии и экономический коллапс во время его правления.

Ранее в воскресенье вечером лидеры оппозиции заявили о нарушениях на выборах. На протяжении всего избирательного процесса росло беспокойство, что оппозиция не увидит честной борьбы, поскольку правительство Мадуро контролирует все государственные учреждения Венесуэлы и его обвинили в фальсификации предыдущих выборов, которые оно отрицало.