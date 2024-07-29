У Венесуелі оголосили про перемогу Мадуро на виборах, опозиція заявляє про порушення

Ніколас Мадуро, авторитарний лідер Венесуели, переобраний на посаду президента, оголосила виборча комісія країни, попри звинувачення опозиції у порушеннях під час виборів, повідомляє Українська правда.

У заяві Національної виборчої ради (НВР) йдеться, що після підрахунку 80% голосів багаторічний лідер набрав понад 51% голосів, випередивши кандидата від Демократичної унітарної платформи (ДУП) Едмундо Гонсалеса Уррутіа, який набрав понад 44%.

Мадуро обійматиме цю посаду третій шестирічний термін поспіль, що є продовженням правління "чавізму", який розпочався у 1999 році за часів колишнього президента Уго Чавеса. Мадуро перебуває при владі з моменту смерті Чавеса у 2013 році.

Повідомляється, що у столиці Каракасі прихильники опозиції плакали і обіймалися після оголошення результатів виборів. Виборці прийшли на виборчі дільниці натовпами, багато з них заявили, що в разі перемоги Мадуро вони покинуть країну, вказуючи на жорстокі репресії та економічний колапс під час його правління.

Раніше в неділю ввечері лідери опозиції заявили про порушення на виборах. Протягом усього виборчого процесу зростало занепокоєння, що опозиція не побачить чесної боротьби, оскільки уряд Мадуро контролює всі державні установи Венесуели і був звинувачений у фальсифікації попередніх виборів, що він заперечував.