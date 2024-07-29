"Новая почта" открыла второе отделение в Италии – в Риме

Рим стал вторым городом Италии, где "Новая почта" открыла отделение. Также компания начала доставлять посылки в партнерские почтоматы и пункты выдачи, расположенные по всей стране. Срок доставки в Украину – от 7 дней, сообщает Mezha Media.

Первое итальянское отделение "Новой почты" было открыто в декабре в Милане. Теперь отделение заработало и в столице Италии – Риме, по адресу Via Albalonga 9-11. Отделение работает ежедневно: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 18:00.

В отделении клиенты могут отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг до и из Украины, внутри страны и между европейскими странами присутствия "Новой почты".

"Вскоре в Риме и пригороде заработает собственная курьерская доставка "Новой почты", как это уже работает в Милане. В то же время, благодаря сотрудничеству с местными логистическими компаниями клиенты смогут отправлять посылки в любой уголок страны" , - добавили в компании.

С июня клиентам стала доступна новая услуга доставки в почтоматы и пункты выдачи посылок от партнерской сети GLS, работающих в любой точке страны. В таких точках сервиса можно получить предварительно уплаченные посылки весом до 25 кг и не более 41 x 38 x 64 см. Срок хранения посылок – 72 часа.

Если клиент не забирает заказ в течение трех дней, он переадресовывается в ближайшее отделение "Новой почты". Выбрать ближайшую точку для доставки можно через удобные диджитал-инструменты: в мобильном приложении, на сайте или через бизнес-кабинет.

В настоящее время сеть "Новой почты" в Италии состоит из двух отделений, 2 000 почтоматов и 4 500 пунктов выдачи посылок.