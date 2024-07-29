Шуляк: Фонд социального жилья может перестроить сотни недостроев по стране

Одним из источников формирования фонда социального жилья, которое будет предоставляться, в частности, в социальную аренду, могут стать долгострои – дома, строительство которых по многим причинам не завершилось. Поскольку для решения жилищного вопроса украинцев фонд социального жилья должен быть на миллионы квадратных метров, достройка объектов незавершенного строительства – дополнительная возможность его наполнения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Она отметила, что сейчас в Украине продолжается наработка нового жилищного законодательства, которое должно обеспечить право на жилье каждого нуждающегося украинца. Рамочный законопроект "Об основных основах жилищной политики" уже готовят к регистрации и в нем прописана возможность механизма социальной аренды - по ниже рыночной стоимости. Недвижимость для этого будет предоставляться из фонда социального жилья, который нужно сформировать с нуля, поскольку 98% жилья в настоящее время находится в частной собственности.

"Не дожидаясь принятия рамочного законопроекта, мы начали готовить следующий элемент законодательной рамки жилищной политики - законопроект о фонде социального жилья. Этот фонд будет работать на балансе общин и для его наполнения будут использоваться сразу несколько инструментов. В частности, он может наполняться и за счет объектов незавершенного строительства" , – отметила Елена Шуляк.

По ее словам, для того, чтобы новое жилищное законодательство эффективно решало поставленную задачу - обеспечение права на жилье каждого нуждающегося украинца, фонд социального жилья должен быть большим, на миллионы квадратных метров. И именно достройка объектов незавершенного строительства может стать одним из источников наполнения этого фонда.

Парламентария подчеркнула, что проблема недостроев и долгостроев для Украины, к сожалению, не нова. Только на примере столицы огромное количество показательных кейсов: сначала печально известные дома Войцеховского, потом Укрбуд, Аркада, теперь Киевгорстрой. Это десятки тысяч украинских семей, до сих пор не получивших ключей от своего дома.

"Еще в 2019 году в Украине делали инвентаризацию таких объектов и уже на тот момент речь шла по меньшей мере о 1000 долгостроях разного типа, и в каждой области есть сотни таких объектов. Сделать так, чтобы они стали работающими можно за счет их достройки и передачи в фонд социального жилья" , - отметила Шуляк.

Она добавила, что сегодня уже есть общины, которые решают проблемы с жильем, не дожидаясь нового закона. Например, в Кировоградской области одна из общин перевела старый государственный долгострой в коммунальную собственность, привела его в порядок и передали квартиры военнослужащим. Передали не в аренду, а в собственность – это было решение общины. Но новый закон должен упростить все процедуры, чтобы местные власти не ходили по семи кругам бюрократического ада.

Напомним, согласно условиям программы Ukraine Facility, по которой Украина получит от ЕС 50 млрд евро к 2027 году, государство взяло на себя обязательство разработать национальную жилищную стратегию и принять соответствующее законодательство.

Его наработки уже прошли первые публичные консультации, в которые были вовлечены представители органов местного самоуправления, представители внутренне перемещенных лиц, ветеранского сообщества, ряда других социальных групп. В Парламенте рассчитывают, что до конца текущего года этот законопроект пройдет первое чтение.