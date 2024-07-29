Шуляк: Фонд соціального житла може перебудувати сотні недобудів по країні

Одним з джерел формування фонду соціального житла, яке буде надаватись, зокрема, у соціальну оренду, можуть стати довгобуди - будинки, будівництво яких з багатьох причин не завершилось. Оскільки для вирішення житлового питання українців фонд соціального житла має бути на мільйони квадратних метрів, добудова обʼєктів незавершеного будівництва - додаткова можливість його наповнення, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Вона зазначила, що нині в Україні триває напрацювання нового житлового законодавства, яке має забезпечити право на житло кожного українця, який цього потребує. Рамковий законопроєкт "Про основні засади житлової політики" вже готують до реєстрації і в ньому прописана можливість механізму соціальної оренди - за нижчою за ринкову вартістю. Нерухомість для цього буде надаватись з фонду соціального житла, який потрібно сформувати з нуля, оскільки 98% житла нині перебуває у приватній власності.

"Не чекаючи прийняття рамкового законопроєкту, ми почали готувати наступний елемент законодавчої рамки житлової політики - законопроєкт про фонд соціального житла. Цей фонд буде працювати на балансі громад і для його наповнення використовуватимуться одразу кілька інструментів. Зокрема, він може наповнюватись і за рахунок обʼєктів незавершеного будівництва" , - зазначила Олена Шуляк.

За її словами, для того, щоб нове житлове законодавство ефективно вирішувало поставлену задачу - забезпечення права на житло кожного українця, який цього потребує, фонд соціального житла має бути великим, на мільйони квадратних метрів. І саме добудова обʼєктів незавершеного будівництва може стати одним з джерел наповлення цього фонду.

Парламентарка наголосила, що проблема недобудів і довгобудів для України, на жаль, не нова. Лише на прикладі столиці величезна кількість показових кейсів: спочатку сумнозвісні будинки Войцеховського, потім Укрбуд, Аркада, тепер Київміськбуд. Це десятки тисяч українських родин, які досі не отримали ключів від своєї домівки.

"Ще у 2019 році в Україні робили інвентаризацію таких обʼєктів і вже на той момент йшлося щонайменше про 1000 довгобудів різного типу, і в кожній області є сотні таких об’єктів. Зробити так, щоб вони стали працюючими можна за рахунок їх добудови і передачі у фонд соціального житла" , - зауважила Шуляк.

Вона додала, що сьогодні вже є громади, які вирішують проблеми з житлом, не чекаючи нового закону. Наприклад, на Кіровоградщині одна з громад перевела старий державний довгобуд у комунальну власність, привела його до ладу й передали квартири військовослужбовцям. Передали не в оренду, а у власність - це було рішення громади. Але новий закон має спростити всі процедури, щоб місцева влада не ходила по сімох колах бюрократичного пекла.

Нагадаємо, згідно з умовами програми Ukraine Facility, за якою Україна отримає від ЄС 50 млрд євро до 2027 року, держава взяла на себе зобов'язання розробити національну житлову стратегію і ухвалити відповідне законодавство.

Його напрацювання вже пройшли перші публічні консультації, до яких були залучені представники органів місцевого самоврядування, представники внутрішньо переміщених осіб, ветеранської спільноти, низки інших соціальних груп. У Парламенті розраховують, що до кінця поточного року цей законопроєкт пройде перше читання.