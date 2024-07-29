Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшим руководителям "Еленовской колонии", причастным к гибели украинских пленных, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ и Офис генпрокурора установили причастность двух военных преступников из РФ к массовому убийству украинских военных, которое произошло в июле 2022 года на временно оккупированной части Донецкой области.

Речь идет о Сергее Евсюкове, бывшем начальнике так называемой "Волновахской колонии ДНР" в поселке Еленовка, и его бывшем первом заместителе Дмитрии Неелове.

Следствие установило, что оба подозреваемых находились на руководящих должностях, когда в ночь на 29 июля захватчики организовали взрывы в оккупационной тюрьме. В результате обстрела погибли по меньшей мере 50 украинских военнослужащих, а еще 9 умерли из-за отсутствия медицинской помощи. Почти 150 человек получили ранения.

Согласно доказательствам, Евсюков и Неелов знали о последствиях взрывов и количестве пострадавших, но намеренно затягивали с эвакуацией раненых.

На основе собранных доказательств, следователи СБУ объявили Евсюкову и Неелову подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, сопровождающееся умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В ноябре 2022 года оба фигуранта были "замещены" оккупантами на других должностях. Сейчас они находятся в розыске на временно оккупированной территории Донецкой области.

Теракт в Оленовке

В июле 2022 года российские захватчики организовали взрыв в колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в частности, защитники "Азовстали".

По данным российской стороны, в результате взрыва погибло более 50 украинских военных.

Разведка сообщила, что российская сторона не планировала уничтожение украинских солдат в Еленовке, а решила провести казни, чтобы скрыть следы пыток и плохие условия содержания.

В июле 2023 года стало известно, что Украина вернула тела погибших защитников. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, большинство из них были идентифицированы.