В Украине погиб пятый завербованный российский наемник из Индии – AFP

В Украине ликвидировали пятого наемника из Индии, который воевал на стороне России. Сейчас известно об около 50 индийцах, которые помогают врагу в войне. Об этом сообщает AFP, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как рассказал брат погибшего 22-летнего Рави Моуна, последний отправился в Россию еще в январе текущего года после того, как частный кадровый агент пообещал ему работу на транспорте. Впрочем, уже в марте он был "вынужден присоединиться к боевым действиям на границе с Украиной".

"После потери связи с ним я обратился в посольство Индии в Москве, и они сообщили нам, что мой брат умер" , - рассказал брат погибшего.

Также в посольстве попросили прислать образцы ДНК для идентификации тела Мауна.

Как заявило на прошлой неделе Министерство иностранных дел (МИД) Индии, правительство страны работает над тем, чтобы вернуть около 50 индийцев, которые воюют вместе с российской армией.