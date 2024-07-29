Зеленский в день ССО посетил командный пункт под Волчанском

В День сил специальных операций Президент Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт ССО на Харьковском направлении близ Волчанска, поздравил воинов с праздником и отметил их государственными наградами, сообщает Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что бойцы ССО воюют на самых горячих участках фронта – успешно проводят спецоперации и выполняют задачи.

"Хочу вас поблагодарить за ваши героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации наших территорий, городов и сел, начиная от защиты ДАПа в 2014 году, затем Гостомель, Херсонщина и операция на Харьковщине. Берегите, пожалуйста, себя. Сегодня вы на этом направлении, оно, наверное, одно из самых сложных. Вся страна на вас рассчитывает, мы точно победим" , – сказал президент.

Президент отметил воинов государственными наградами, в том числе двух Героев Украины, а 142-му учебно-тренировочному центру ССО присвоил почетное наименование "имени генерал-хорунжего Всеволода Змиенко".

Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака о стратегии развития ССО и выполненных и запланированных задач. Бригадный генерал Александр Трепак рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологических операциях и некинетических действиях, движении сопротивления на временно оккупированных территориях и действиях подразделений спецназначения.

Также обсудили дальнейшее реформирование и развитие способностей ССО в соответствии с современными вызовами и использованием наилучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года.