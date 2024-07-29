В России сошел с рельсов пассажирский поезд: пострадали как минимум 100 человек

Пассажирский поезд Казань-Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области России, сообщает Деловая столица.

Пострадали как минимум 100 человек со ссылкой на российский Telegram-канал 112.

Отмечается, что железнодорожная катастрофа произошла из-за выехавшего на переезд грузовика.

Также в Telegram публикуют видео последствий аварии.

Пропагандистское агентство РИА-Новости уточняет, что с рельсов сошли восемь вагонов, информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда.