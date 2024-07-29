У Росії зійшов з рейок пасажирський потяг: постраждали щонайменше 100 людей

Пасажирський поїзд Казань-Адлер зійшов із рейок у Волгоградській області Росії, повідомляє Ділова столиця.

Постраждали щонайменше 100 людей з посиланням на російський Telegram-канал 112.

Зазначається, що залізнична катастрофа сталася через вантажівку, що виїхала на переїзд.

Також у Telegram публікують відео наслідків аварії.

Пропагандистська агенція РІА-Новини уточнює, що з рейок зійшли вісім вагонів, інформація про постраждалих уточнюється. На місце викликані оперативні служби та відновлювальні поїзди.