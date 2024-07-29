Глобальные продажи McDonald's упали впервые за четыре года
Сеть не оправдала ожиданий аналитиков относительно умеренного роста продаж. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.
Во втором квартале продажи McDonald's Corp. упали впервые с 2020 года, не оправдав ожиданий аналитиков относительно роста.
Сравнительные продажи сети - показатель, отслеживающий рестораны, открытые более года, – упали на 1% по сравнению с предыдущим годом.
Сообщается, что в каждом из географических сегментов McDonald's наблюдалось падение продаж. В США эта тенденция была частично обусловлена снижением пешеходного трафика.
Рост продаж McDonald's замедлился в этом году, поскольку посетители по всему миру сократили потребление биг-маков из-за многолетнего роста цен и ограниченности бюджетов домохозяйств.
В конце прошлого квартала поставщик фаст-фуда запустил в США акцию по продаже блюд за 5 долл, чтобы убедить посетителей, что это все еще доступный вариант.
Первые результаты свидетельствуют о том, что это привлекает клиентов, хотя любой рост продаж не будет очевидным до конца этого года. Он также ввел лимитированные позиции меню, надеясь заманить клиентов, такие как каджунский бекон McCrispy и "бабушкин" McFlurry.
Отмечается, что McDonald's также сообщил о снижении продаж в одних и тех же магазинах в Китае и Франции.
Прибыль, за вычетом некоторых статей, в первом квартале составила 2,97 долл на акцию, не дотянув до среднего прогноза аналитиков.